В США продали небольшой дом экс-президента Рональда Рейгана

В США был продан небольшой дом бывшего президента страны Рональда Рейгана. Согласно последней информации, особняк, в котором актер и политик жил с 1940 по 1949 год, находится в Лос-Анджелесе.

После развода Рональда Рейгана с актрисой Джейн Уайман дом остался в собственности женщины. Именно там она и провела последние годы своей жизни. В июне особняк был выставлен на продажу, а теперь его приобрели за 6,45 миллиона долларов, передает издание Los Angeles Times.

Известно, что данное здание, выполненное в колониальном стиле, было построено в 1938 году по проекту архитектора Пола Уильямса.