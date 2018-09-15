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В США продали небольшой дом экс-президента Рональда Рейгана

15 сентября 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

В США продали небольшой дом экс-президента Рональда Рейгана
фото: globallookpress.com

В США был продан небольшой дом бывшего президента страны Рональда Рейгана. Согласно последней информации, особняк, в котором актер и политик жил с 1940 по 1949 год, находится в Лос-Анджелесе.

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На аукционе в США продан автограф Авраама Линкольна

После развода Рональда Рейгана с актрисой Джейн Уайман дом остался в собственности женщины. Именно там она и провела последние годы своей жизни. В июне особняк был выставлен на продажу, а теперь его приобрели за 6,45 миллиона долларов, передает издание Los Angeles Times.

Известно, что данное здание, выполненное в колониальном стиле, было построено в 1938 году по проекту архитектора Пола Уильямса.

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