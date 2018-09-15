В Афганистане разбился военный вертолет, погибли пять человек
15 сентября 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
В западной части Афганистана утром в субботу, 15 сентября, потерпел крушение военный вертолет. Согласно последней информации местных властей, в результате случившегося погибли пять человек.
Губернатор округа Хаки-Сафед Мохаммад Наврози заявил, что вертолет был обстрелян боевиками движения "Талибан", запрещенного на территории России. Как уточняет телеканал 1TV, на борту находились четыре пассажира и пилот, никому из них не удалось выжить.
Представитель губернатора провинции Фарах Насер Мехри в свою очередь сообщил, что крушение воздушного судна было обусловлено технической неисправностью. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
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