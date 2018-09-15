Японские СМИ рассказали о приватном разговоре Путина и Абэ
15 сентября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Источник в минувшую пятницу, 14 сентября, сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели частную беседу в ходе соревнований по дзюдо.
Согласно последней информации, во время разговора политиков рядом с ними находился лишь переводчик. Как сообщает телеканал NHK, общее содержание беседы не разглашается, однако журналисты полагают, что Путин и Абэ обговорили дальнейший ход переговоров.
Напомним, ранее президент России предложил Японии заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий. Токио, однако, отверг данную идею, предложив сначала разрешить территориальный спор.
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