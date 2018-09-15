Пушков согласился с заявлением Кучмы о ситуации на Украине

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в минувшую пятницу прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучмы о ситуации, сложившейся в стране.

Бывший украинский лидер отметил ранее, что условия, при которых у политической элиты государства нет единой позиции насчет курса развития страны, являются ужасными. Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter подчеркнул правильность этого заявления.

По мнению сенатора, пока Запад пытается делать вид, что Киев борется за демократию и свободу, экс-глава Украины Леонид Кучма назвал происходящее в стране емким словом "ужас" и был прав.