Пушков согласился с заявлением Кучмы о ситуации на Украине
15 сентября 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в минувшую пятницу прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучмы о ситуации, сложившейся в стране.
Бывший украинский лидер отметил ранее, что условия, при которых у политической элиты государства нет единой позиции насчет курса развития страны, являются ужасными. Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter подчеркнул правильность этого заявления.
По мнению сенатора, пока Запад пытается делать вид, что Киев борется за демократию и свободу, экс-глава Украины Леонид Кучма назвал происходящее в стране емким словом "ужас" и был прав.
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