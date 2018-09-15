Утром в субботу, 15 сентября, стало известно, что один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта ранее просил бывшего президента США Барака Обаму не дать русским "украсть у Запада Украину".

Согласно информации журналистов, данное сообщение было передано американскому лидеру Бараку Обаме в 2013 году. Как уточняет издание Politico, в то время кампания Пола Манафорта поддерживала и продвигала интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Известно, что повестка лоббиста, о котором идет речь, фигурирует в расследовании дела против Манафорта.

Напомним, юрист и политический консультант ранее согласился признать свою вину по так называемому российскому делу.