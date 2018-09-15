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СМИ: Обаму просили "не позволить России украсть Украину"
15 сентября 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 15 сентября, стало известно, что один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта ранее просил бывшего президента США Барака Обаму не дать русским "украсть у Запада Украину".
Согласно информации журналистов, данное сообщение было передано американскому лидеру Бараку Обаме в 2013 году. Как уточняет издание Politico, в то время кампания Пола Манафорта поддерживала и продвигала интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Известно, что повестка лоббиста, о котором идет речь, фигурирует в расследовании дела против Манафорта.
Напомним, юрист и политический консультант ранее согласился признать свою вину по так называемому российскому делу.
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