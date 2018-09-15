Украинский лидер Петр Порошенко накануне рассказал о "победе над Россией". Об этом президент Украины сообщил в рамках форума международной организации "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

Порошенко в ходе своего выступления "констатировал, что Украина переиграла Россию". Политик подчеркнул, что прошло уже больше года с того момента, как в силу вступило соглашение об ассоциации между Киевом и Европейским Союзом.

Как отмечается на страничке украинского лидера в социальной сети Twitter, в настоящий момент доля ЕС в экспорте находится на уровне от 42 до 43 процентов, стремясь к показателю 50 процентов. По словам Петра Порошенко, это компенсирует потери, нанесенные Украине российской стороной.