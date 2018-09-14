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Омелян заявил о сокращении пассажиропотока с Украины в РФ
14 сентября 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажиропоток с Украины в Россию снизился в пять раз за последние пять лет, зато вырос в сторону Евросоюза и внутри страны, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Ранее Министерство инфраструктуры Украины выступило с инициативой прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Российской Федерацией. Однако в украинском правительстве все еще нет однозначного мнения по этому вопросу.
«Идея закрыть железнодорожное сообщение с Москвой была абсолютно верной. С 2013 года пассажиропоток в сторону РФ сократился в пять раз. Зато мы видим четкую динамику роста в сторону ЕС. Также в стране имеется огромный спрос на внутренние перевозки», - попытался всех убедить в своей правоте Омелян, выступив сегодня в телеэфире.
«Мы должны признать печальный факт. Ежегодно у нас сокращается грузопоток на 3-5%. Существенно упал транзит. Но зато пассажирские перевозки растут так, что не хватает подвижного состава», - цитирует Омеляна РИА Новости.
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