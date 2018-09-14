В сети обсуждают фото «невидимого» автомобиля

В сети активно обсуждают фотографию «невидимого» автомобиля. Хозяин настолько хорошо отмыл своего «железного коня», что на фотографии, снятой под определенным углом, машину практически не видно.

Вообще-то этот автомобиль – черный. Но его владелец так тщательно отмыл и отполировал машину, что поверхность стала практически зеркальной. Поэтому при съемке под определенным углом автомобиль «исчезает».

«Потребовалось время, чтобы увидеть. Я напуган и смущен. Это какая-то магия», - признались восхищенные пользователи сети, сумевшие разглядеть автомобиль.

Более скептично настроенные заявили, что так не бывает и снимок наверняка обработан в фоторедакторе, потребовав у автора в качестве доказательства сфотографировать автомобиль под другим углом, пишет РИА Новости.