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В сети обсуждают фото «невидимого» автомобиля
14 сентября 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
В сети активно обсуждают фотографию «невидимого» автомобиля. Хозяин настолько хорошо отмыл своего «железного коня», что на фотографии, снятой под определенным углом, машину практически не видно.
Вообще-то этот автомобиль – черный. Но его владелец так тщательно отмыл и отполировал машину, что поверхность стала практически зеркальной. Поэтому при съемке под определенным углом автомобиль «исчезает».
«Потребовалось время, чтобы увидеть. Я напуган и смущен. Это какая-то магия», - признались восхищенные пользователи сети, сумевшие разглядеть автомобиль.
Более скептично настроенные заявили, что так не бывает и снимок наверняка обработан в фоторедакторе, потребовав у автора в качестве доказательства сфотографировать автомобиль под другим углом, пишет РИА Новости.
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