МИД отверг предложение Госдепа об инспекциях на химобъектах в России
14 сентября 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов.
Ранее в Госдепартаменте США выступили с заявлением, что готовы отказаться от «жесткого» пакета антироссийских санкций в том случае, если Москва согласится на проведение инспекций на своих химических объектах.
«Россия не станет реагировать на ультимативные нелегитимные требования, выходящие за рамки Конвенции о запрещении химического оружия. Москва избавилась от своих запасов химического оружия год назад под строгим международным контролем. Все остальные обязательства по КЗХО также неукоснительно выполняются», - заявила Мария Захарова.
Захарова также отметила, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращала свою инспекционную деятельность в России. И за последний год проинспектировала четыре российских предприятия химической отрасли, передает РИА Новости.
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