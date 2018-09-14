МИД отверг предложение Госдепа об инспекциях на химобъектах в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов.

Ранее в Госдепартаменте США выступили с заявлением, что готовы отказаться от «жесткого» пакета антироссийских санкций в том случае, если Москва согласится на проведение инспекций на своих химических объектах.

«Россия не станет реагировать на ультимативные нелегитимные требования, выходящие за рамки Конвенции о запрещении химического оружия. Москва избавилась от своих запасов химического оружия год назад под строгим международным контролем. Все остальные обязательства по КЗХО также неукоснительно выполняются», - заявила Мария Захарова.

Захарова также отметила, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не прекращала свою инспекционную деятельность в России. И за последний год проинспектировала четыре российских предприятия химической отрасли, передает РИА Новости.