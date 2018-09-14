Порошенко пообещал украинским военным повысить зарплату

Правительство Украины намерено поднять зарплату военнослужащим. Это действие заложено в проект бюджета страны на следующий год, сообщил сегодня президент Украины Петр Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал увеличение расходов на армию и оборону на 28%. Он сообщил, что в проект бюджета на 2019 год на эти цели заложено 7,43 миллиарда долларов.

«Повышению денежного обеспечения украинского воина – быть. Озвученная мной и поддержанная Советом национальной безопасности и обороны инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в бюджете. Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30%», - заявил Петр Порошенко в своем твиттере.

Ранее в прессе появлялась информация, что солдаты и офицеры ВСУ массово увольняются со службы в связи с маленькими зарплатами, сообщает РИА Новости.