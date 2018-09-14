В Азовском море российский пограничный патрульный катер типа «Мангуст» перепугал пограничников мариупольского отряда морской охраны, приблизившись к украинскому катеру на несколько метров.

Госпогранслужба Украины опубликовала видеозапись «опасных маневров» российского катера. В коротком ролике российский катер несколько раз на скорости проплывает мимо украинского. Украинская сторона назвала этот инцидент не иначе как «провокацией» и выступила с жалобами на «агрессию» с российской стороны.

Эти громогласные жалобы украинских пограничников тем более насмешили пользователей сети, что еще буквально на днях Украина грозилась, что усилит свое присутствие в Азовском море и будет перехватывать российские корабли своими бронекатерами, пишет «Царьград».

«Украинские пограничники вывесили видео, как их катер на Азовском море перехватывают русские. И теперь жалуются, что опасные, мол, маневры. У вас же война с Россией, чего вы на качку жалуетесь?» «Они бы всей Украиной сдаваться начали, если бы наши пограничники предупредительные выстрелы дали», - прокомментировали в сети.