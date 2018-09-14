Пушков о "тысячелетней истории" украинских ВМС: тогда Украины не было
14 сентября 2018, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Александр Турчинов скоро заявит о тысячелетней истории украинских ВВС, начавшейся с ковров-самолетов.
Жители Украины теперь узнали, что история ВМС страны насчитывает 1000 лет, а ведь Украины тогда просто не существовало. "Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов", — написал Пушков у себя в Twitter.
Морские традиции Украины начинаются с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году. Тогда он прибил свой щит в честь победы на воротах Царьграда, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
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