Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Александр Турчинов скоро заявит о тысячелетней истории украинских ВВС, начавшейся с ковров-самолетов.

Жители Украины теперь узнали, что история ВМС страны насчитывает 1000 лет, а ведь Украины тогда просто не существовало. "Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов", — написал Пушков у себя в Twitter.

Морские традиции Украины начинаются с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году. Тогда он прибил свой щит в честь победы на воротах Царьграда, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.