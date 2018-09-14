Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в очередной раз сделал громкое заявление в отношении России и нашел новый повод «помахать России ручкой».

Ранее украинский лидер внес в Верховную раду законопроект поправок к Основному закону страны, предполагающий закрепление в украинской Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО. И не преминул похвастаться, что переписывание украинских законов – это не только «месседж для западных партнеров», но и повод «помахать Москве ручкой».

«Сколько уже машет, рука не затекла еще?», - поинтересовались пользователи сети. «Любимое занятие президента Украины – махать Москве ручкой», - отметили в комментариях. «Пусть сперва стакан поставит, а то расплескает, когда махать будет», - посоветовали Порошенко. «Цвет настроения: махать Москве ручкой и протягивать ее же, выпрашивая гроши», - поиронизировали над ним. «Да он так же и Украине в свое время помашет», - резюмировали в сети.

Сетевые комментаторы в определенной степени правы. Порошенко уже «окончательно прощался» с Россией в январе, когда был введен безвиз между Украиной и ЕС, а также в мае прошлого года, и еще много-много раз, сообщает РИА Новости.