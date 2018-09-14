Лавров оценил заявление о "пропаже" сотрудника МИД РФ в Риме
14 сентября 2018, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о якобы исчезновении в Риме сотрудника российской дипломатической миссии.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что в Риме пропал сотрудник российской дипломатической миссии, завербованный британской спецслужбой MI6 под кличкой «Аполлон».
«Никаких сотрудников, которые работают в Риме, мы не могли не досчитаться. Никто из них никуда не пропадал. Мы не можем и не будем рассматривать всерьез такие вбросы в СМИ. Это стремление сделать прессу инструментом своей неприглядной политики», - заявил Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции, цитирует РИА Новости.
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