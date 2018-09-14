Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о якобы исчезновении в Риме сотрудника российской дипломатической миссии.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что в Риме пропал сотрудник российской дипломатической миссии, завербованный британской спецслужбой MI6 под кличкой «Аполлон».

«Никаких сотрудников, которые работают в Риме, мы не могли не досчитаться. Никто из них никуда не пропадал. Мы не можем и не будем рассматривать всерьез такие вбросы в СМИ. Это стремление сделать прессу инструментом своей неприглядной политики», - заявил Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции, цитирует РИА Новости.