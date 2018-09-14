Кучма назвал ситуацию на Украине ужасной

Леонид Кучма, занимавший пост президента Украины в 1994—2005 годах, заявил, что ему не нравится политическая обстановка в стране. Сегодня нет способов, которые бы позволили договориться с нынешним украинским парламентом. Леонид Кучма: Европа ставит Украину на колени

Кучма считат ужасной ситуацию, в которой у политической элиты нет единого стратегического курса развития страны. Его очень волнует судьба государства, в котором придется жить его детям и внукам. "Сюда ужас возвращаться!" - добавил бывший президент Украины, передает РИА Новости.