Кучма назвал ситуацию на Украине ужасной
14 сентября 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
Леонид Кучма, занимавший пост президента Украины в 1994—2005 годах, заявил, что ему не нравится политическая обстановка в стране. Сегодня нет способов, которые бы позволили договориться с нынешним украинским парламентом.
Кучма считат ужасной ситуацию, в которой у политической элиты нет единого стратегического курса развития страны. Его очень волнует судьба государства, в котором придется жить его детям и внукам. "Сюда ужас возвращаться!" - добавил бывший президент Украины, передает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес