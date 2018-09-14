В Госдуме прокомментировали заявления Климкина о поставках воды в Крым
14 сентября 2018, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина, обвинившего Россию в том, что Крым лишился украинского водоснабжения.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев ни за что не подпишет контракт на поставку воды в российский Крым. В ответ на это представители украинской оппозиции обвинили его в геноциде крымского населения и призвали к отставке, после чего Климкин попытался оправдаться, заявив, что это Россия лишила остров водоснабжения, когда «силой отрезала его от Украины».
«Министр иностранных дел Украины играет краплеными картами. Каждое его движение – обман. Разве не решением украинских властей ударными темпами была возведена дамба на Северо-Крымском канале, наплевав на все международные нормы?», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Белик.
По мнению российского парламентария, украинским политикам давно уже пора снять повязку на глазах, которую они надели в феврале-марте 2014 года. Но Западу выгодна их «слепота» в сочетании с абсолютным отсутствием совести и умением приносить в жертву жизнь и здоровье людей ради чуждых целей, сообщает РИА Новости.
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