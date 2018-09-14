Проект «Северный поток-2» важен и значим для Германии, и будет реализовываться, несмотря на критическое мнение балтийских стран по этому поводу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мне хорошо известно о критическом мнении стран Балтии по поводу строительства этого газопровода. В Германии энергетическая политика диверсифицирована. Мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. И наша потребность в газе на самом деле будет расти. Если у нас есть проект «Северный поток», то нам, возможно, удастся реализовать и проект «Северный поток-2», - сказала Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех балтийских стран.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, в свою очередь, заявила, что мнение Вильнюса по этому вопросу остается неизменным: «Мы считаем, что это не коммерческий и не энергетический проект. Мы оцениваем данный проект как геополитический. Мы знаем, что значит зависеть от одного источника энергии из России», - цитирует РИА Новости.