Турчинов заявил о тысячелетней истории украинских ВМС

История Военно-морских сил Украины насчитывает более тысячи лет. она берет свое начало с византийских времен, заявил сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Это заявление Александр Турчинов сделал во время прошедшей сегодня церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр», в которой он принимал участие.

«Украина имеет давние морские традиции. Их отсчет начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году. Тогда он прибил свой щит на воротах Царьграда в знак победы. Так что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», - заявил Турчинов во время церемонии.

На Украине всячески пытаются доказать свое первенство и превосходство по отношению к России, не пренебрегая в том числе и весьма вольной трактовкой исторических событий. Например, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что основание Москвы в 1147 году было «опрометчивым решением киевских князей», сообщает РИА Новости.