ДНР: Киев стягивает артиллерию к Мариуполю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают артиллерию в район населенного пункта Урзуф у Мариуполя, сообщил сегодня замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, этот маневр проводится под предлогом соревнования на лучшую артиллерийскую батарею. Дальность стрельбы перебрасываемых 2С7 "Пион" калибром 203 мм достигает 47 километров. "Нахождение этого вооружения на окраинах Мариуполя позволит нанести удары по Новоазовску", — заявил Басурин журналистам, передает РИА Новости.

Вчера вечером украинские вооруженные формирования нанесли удар по поселку шахты имени Гагарина на окраине Горловки и южным районам ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.