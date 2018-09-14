Украинский генерал заявил об угрозе отделения Одессы после удара армий ДНР и ЛНР

Киев в обозримом будущем рискует потерять контроль над целым рядом регионов. Такое мнение высказал в СМИ генерал-майор Василий Вовк, занимающий должность руководителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Представитель СБУ отметил в разговоре с журналистами, что армиям ДНР и ЛНР по силам нанести мощный удар по Украине. Результатом этой операции может стать отделение Харьковской и Одесской областей, процитировал Вовка сайт politros.com. Для того чтобы избежать претворения в жизнь подобного сценария, необходимо предпринимать действия, направленные на усиление украинских войск, полагает генерал.

Ранее в пятницу сообщалось, что в самопровозглашенной ДНР назвали вероятную причину переноса киевскими силовиками даты наступления на Донбасс. Соответствующее заявление сделал спикер ополченцев Эдуард Басурин.