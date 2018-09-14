//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Новый имидж Дмитрия Маликова огорчил поклонников
- Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике после процедуры ЭКО
- Ольга Бузова: «Просто он должен быть "моим" человеком»
- Криштиану Роналду разделся для рекламы белья
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Украинский генерал заявил об угрозе отделения Одессы после удара армий ДНР и ЛНР
14 сентября 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Киев в обозримом будущем рискует потерять контроль над целым рядом регионов. Такое мнение высказал в СМИ генерал-майор Василий Вовк, занимающий должность руководителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Представитель СБУ отметил в разговоре с журналистами, что армиям ДНР и ЛНР по силам нанести мощный удар по Украине. Результатом этой операции может стать отделение Харьковской и Одесской областей, процитировал Вовка сайт politros.com. Для того чтобы избежать претворения в жизнь подобного сценария, необходимо предпринимать действия, направленные на усиление украинских войск, полагает генерал.
Ранее в пятницу сообщалось, что в самопровозглашенной ДНР назвали вероятную причину переноса киевскими силовиками даты наступления на Донбасс. Соответствующее заявление сделал спикер ополченцев Эдуард Басурин.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Меркель разъяснила прибалтам важность "Северного потока-2" для Германии
//Политика
Премьер-министр Японии рассказал, когда планирует встретиться с Путиным
//Новости Гнездо.ру
Украина выиграла апелляцию по долгу на 3 млрд долларов перед РФ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Рособрнадзор не будет вносить изменения в ЕГЭ по русскому языку
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//В мире
Украинский генерал заявил об угрозе отделения Одессы после удара армий ДНР и ЛНР
//Общество
//Новости СМИ2
//Авто
//В мире
Власти Аргентины заявили, что никогда не поддерживали санкции в отношении РФ
В подмосковном Реутове устанавливают причину смерти мужчины после укола
//Новости Redtram
Сотрудники МЧС проверяют информацию о возгорании в Театре юного зрителя
//В мире
//В мире
Готовую отразить нападение ВСУ реактивную артиллерию бойцов ЛНР сняли на видео
//В мире
В Финляндии вспыхнул мощный пожар на заводе по производству свечей
//В мире
МИД Германии: Россия играет в сирийском Идлибе "ключевую роль"
//Политика
//В мире
//Общество
//Общество
О «разоружении» батальона Прилепина. Что нового, что происходит?
//В мире
Порошенко рассказал еще об одном поводе "помахать Москве ручкой"
//В мире
Эксперт считает провокацией сообщение США о подготовке новых санкций против РФ
Самолет, летевший в Москву, сел в Омске из-за состояния пассажира