Власти Аргентины заявили, что никогда не поддерживали санкции в отношении РФ

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио в пятницу заявил, что страна никогда не поддерживала введение санкций в отношении РФ. Дипломат заявил, что не считает данные ограничения хорошим инструментом.

Лагорио подчеркнул, что Аргентина в своих действиях всегда руководствуется нормами права. Посол также уточнил, что все ситуации, в рамках которых нарушаются международные нормы, следует рассматривать специалистам в соответствующих структурах, передает сегодня РИА "Новости".

По словам дипломата, отношения Аргентины и России в настоящий момент развиваются в рамках традиционной дружбы в социологическом, политическом и юридическом ключе.