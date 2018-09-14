Власти Аргентины заявили, что никогда не поддерживали санкции в отношении РФ
14 сентября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио в пятницу заявил, что страна никогда не поддерживала введение санкций в отношении РФ. Дипломат заявил, что не считает данные ограничения хорошим инструментом.
Лагорио подчеркнул, что Аргентина в своих действиях всегда руководствуется нормами права. Посол также уточнил, что все ситуации, в рамках которых нарушаются международные нормы, следует рассматривать специалистам в соответствующих структурах, передает сегодня РИА "Новости".
По словам дипломата, отношения Аргентины и России в настоящий момент развиваются в рамках традиционной дружбы в социологическом, политическом и юридическом ключе.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес