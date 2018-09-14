Названа вероятная причина корректировки планов ВСУ по наступлению на Донбасс

Наступление Вооруженных сил Украины на юг самопровозглашенной ДНР, которое, согласно данным ополченцев, должно было начаться 14 сентября, перенесено Киевом на неопределенный срок. Об этом заявил Эдуард Басурин.

По словам официального представителя армии непризнанной республики, в ДНР полагают, что причиной данного шага противника стало обнародование защитниками Донбасса плана вторжения. Столкнувшись с давлением со стороны мировой общественности, украинская сторона вынуждена была перенести операцию, рассказал на брифинге для сотрудников СМИ Басурин.

Ранее сегодня сообщалось, что Народная милиция ЛНР опубликовала в интернете видео, на котором запечатлены соревнования обороняющих республику расчетов реактивной артиллерии. Данные силы готовы выполнить боевые задачи в случае агрессии киевских военных.