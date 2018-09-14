СМИ: новый российский самолет может стать большой проблемой для НАТО
14 сентября 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором говорится, что новый российский самолет А-100 "Премьер" может стать большой проблемой для Североатлантического альянса.
Авторы текста отмечают, что вышеуказанный летательный аппарат будет иметь значительные преимущества перед предыдущей моделью А-50. Как отмечает The National Interest, в частности, будут усовершенствованы шасси, а двигатели Д-30КП2 будут заменены на значительно более мощные ПС-90А-76.
Кроме того, самолет будет обладать новейшей радарной системой, которая способна осуществлять активное радиоэлектронное вертикальное сканирование и механическое пеленгование. Все это даст воздушному судну А-100 "Премьер" преимущество перед американскими летательными аппаратами.
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