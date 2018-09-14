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СМИ: новый российский самолет может стать большой проблемой для НАТО

14 сентября 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: новый российский самолет может стать большой проблемой для НАТО
фото: pixabay.com

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором говорится, что новый российский самолет А-100 "Премьер" может стать большой проблемой для Североатлантического альянса.

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Авторы текста отмечают, что вышеуказанный летательный аппарат будет иметь значительные преимущества перед предыдущей моделью А-50. Как отмечает The National Interest, в частности, будут усовершенствованы шасси, а двигатели Д-30КП2 будут заменены на значительно более мощные ПС-90А-76.

Кроме того, самолет будет обладать новейшей радарной системой, которая способна осуществлять активное радиоэлектронное вертикальное сканирование и механическое пеленгование. Все это даст воздушному судну А-100 "Премьер" преимущество перед американскими летательными аппаратами.

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