В Польше обнаружили мумию мужчины с беличьим гнездом внутри

Польские ученые из Вроцлавского медицинского университета заявили о неожиданной находке. Исследователи обнаружили мумифицированное тело мужчины, который, предположительно, пропал еще в 2003 году.

Специалисты провели антропологический и судебно-медицинский анализы и определили, что мумия принадлежит представителю сильного пола, пропавшему без вести 15 лет назад.

Останки неплохо сохранились благодаря положению тела, атмосферным условиям, отсутствию падальщиков и одежде (две пары штанов и футболка). Однако эта находка стала не единственной.

В теле мужчины, висящем на дереве на высоте 25 метров, исследователи нашли помимо редуцентов (организмов, разрушающих отмершие останки) всевозможных ос, пчел и даже жилище белки.

Как сообщает издание N+1, оказалось, что труп человека смог стать вполне пригодным "жильем" для маленького грызуна.

Данный факт поможет ученым подробнее изучить поведение пчел, ос и белок.