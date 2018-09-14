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В Финляндии вспыхнул мощный пожар на заводе по производству свечей
14 сентября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 14 сентября, на свечном заводе в финском городе Сало вспыхнул крупный пожар. В огне горело более 200 тонн парафина, жителей всех близлежащих домов подвергли срочной эвакуации.
Представители экстренных служб сообщали о токсичном дыме, который заполонил город и его окрестности. На месте происшествия работали более 30 пожарных расчетов, пишет РенТв.
Работа пожарных осложнялась тем, что парафин нельзя потушить при помощи воды. Единственный способ предотвратить возгорание - перекрыть доступ кислорода к огню горючего вещества.
Сообщается, что огонь уничтожил половину территории завода, до основания выгорело заводское помещение. Однако, благодаря усилиям пожарных, нетронутым остался склад с готовой продукцией.
В настоящее время пожар потушен, пострадавших в результате ЧП нет. Жителям разрешено вернуться в свои дома. Угрозы жизни и здоровью населения в настоящий момент нет.
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