В Финляндии вспыхнул мощный пожар на заводе по производству свечей

Сегодня, 14 сентября, на свечном заводе в финском городе Сало вспыхнул крупный пожар. В огне горело более 200 тонн парафина, жителей всех близлежащих домов подвергли срочной эвакуации.

Представители экстренных служб сообщали о токсичном дыме, который заполонил город и его окрестности. На месте происшествия работали более 30 пожарных расчетов, пишет РенТв.

Работа пожарных осложнялась тем, что парафин нельзя потушить при помощи воды. Единственный способ предотвратить возгорание - перекрыть доступ кислорода к огню горючего вещества.

Сообщается, что огонь уничтожил половину территории завода, до основания выгорело заводское помещение. Однако, благодаря усилиям пожарных, нетронутым остался склад с готовой продукцией.

В настоящее время пожар потушен, пострадавших в результате ЧП нет. Жителям разрешено вернуться в свои дома. Угрозы жизни и здоровью населения в настоящий момент нет.