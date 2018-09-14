В Совфеде сочли нелогичными слова Климкина о поставках воды с Украины в Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков в пятницу прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о поставках воды с украинской территории на полуостров.

По мнению сенатора, украинские политики довольно часто допускают нелогичные высказывания и "говорят лишь для того, чтобы говорить". В беседе с RT Цеков отметил, что осуществление любых блокад является бесчеловечным и Климкин делает такие заявления, чтобы хоть как-то объяснить действия Украины.

Парламентарий уточнил, что Крым в настоящий момент полностью обеспечен водой. Ситуация с водой на полуострове существенно улучшилась за минувшие четыре года, утверждает Сергей Цеков.