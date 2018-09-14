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Готовую отразить нападение ВСУ реактивную артиллерию бойцов ЛНР сняли на видео
14 сентября 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлена реактивная артиллерия, имеющаяся на вооружении бойцов самопровозглашенной ЛНР. Данный ролик был опубликован на YouTube-канале Народной милиции республики.
В описании к выложенной записи рассказывается, что она была сделана во время состязаний расчетов реактивной артиллерии. В ходе соревнований военные ЛНР выполнили ряд нормативов. Среди них выдвижение на рубеж открытия огня, ориентирование боевых машин на местности, наведение на цель.
Спикер Народной милиции Андрей Марочко рассказал на видео, что участники состязаний справились со своими задачами на «отлично». Из слов Марочко следует, что реактивная артиллерия ЛНР готова к отражению возможного нападения Вооруженных сил Украины на республику.
Ранее в пятницу сообщалось, что СМИ узнали детали прошедшей в Донецке операции по разоружению батальона Захара Прилепина.
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