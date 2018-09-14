"Флоренс" принесет больше дождей и наводнений, чем ожидалось

Движущийся к атлантическому побережью Соединенных штатов Америки ураган "Флоренс" в скором времени обрушит на затронутые районы значительно больше дождей, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщил национальный центр по предупреждению об ураганах США. Ураган замедлил свое приближение к атлантическому побережью США и движется со скоростью около 8 км/ч, пишет РИА Новости.

Такое поведение стихии приведет к тому, что количество осадков серьезно превысит ранее прогнозируемые специалистами цифры. Сильнее других воздействие "Флоренс" ощутят жители штатов Мэриленд, Вирджиния и Вашингтон.