МИД Германии: Россия играет в сирийском Идлибе "ключевую роль"
14 сентября 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас в пятницу, 14 сентября, сделал важное заявление. По словам дипломата, российская сторона в настоящий момент играет "ключевую роль" в сирийском Идлибе.
По словам Хайко Мааса, роль России действительно является ведущей в Идлибе. Он также добавил, что у Германии имеются "определенные ожидания", передает издание Stuttgarter Nachrichten.
Министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что немецкая сторона готова взять на себя обязательства по восстановлению Сирии, однако лишь в том случае, если в САР будут проведены свободные выборы. Маас также призвал не допустить гуманитарную катастрофу в стране.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес