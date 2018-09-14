Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас в пятницу, 14 сентября, сделал важное заявление. По словам дипломата, российская сторона в настоящий момент играет "ключевую роль" в сирийском Идлибе.

По словам Хайко Мааса, роль России действительно является ведущей в Идлибе. Он также добавил, что у Германии имеются "определенные ожидания", передает издание Stuttgarter Nachrichten.

Министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что немецкая сторона готова взять на себя обязательства по восстановлению Сирии, однако лишь в том случае, если в САР будут проведены свободные выборы. Маас также призвал не допустить гуманитарную катастрофу в стране.