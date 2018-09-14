Столетний житель Великобритании раскрыл тайну своего долголетия

Столетний пекарь из Великобритании по имени Лесли Хейман решил поделиться тайной своего долголетия. Мужчина, который проживает в графстве Сомерсет, отпраздновал юбилей 2 сентября текущего года.

Хейман, у которого трое детей, пять внуков и десять правнуков, признался, что никогда не отказывался от десерта. Как сообщает издание Metro, долгожитель ежедневно после ужина наслаждается пудингом, шоколадным брауни, яблочным пирогом или бисквитным тортом.

Мужчина уточнил, что был сладкоежкой с самого детства и отчасти поэтому стал пекарем.

Невестка Лесли Хеймана отметила, что он по-прежнему полон энергии и даже самостоятельно следит за садом.