Выложено предсказание «Нострадамуса из Бразилии» о катастрофе на Земле в 2018-м
14 сентября 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Экстрасенс из Бразилии по имени Хуселино Нобрега де Лус сделал прогноз, в котором говорится о катастрофе, которая должна произойти на Земле в 2018 году. Об этом рассказывается в заметке, некоторое время назад появившейся на страницах интернет-СМИ.
Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, медиум, которого за точность предсказаний окрестили «бразильским Нострадамусом», заявил, что в текущем году Земля столкнется с астероидом. Данное происшествие не станет причиной конца света, подчеркивается в процитированном материале.
Еще одну катастрофу на планете ясновидящий ждет в 2042-м. Катаклизм, который спровоцируют люди, погубит 80% землян, говорится в прогнозе бразильца.
В заметке отмечается, что, по мнению прессы, Хуселино Нобрега де Лус не ошибается в своих пророчествах. Утверждается, что ранее он предсказал гибель британской принцессы Дианы и нападение террористов на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
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