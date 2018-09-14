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Сегодня Россия получит от Украины долг в 3 млрд долларов?
14 сентября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня Апелляционный суд Англии огласит своё решение по жалобе Киева на постановление Высокого суда Лондона, который ранее обязал украинскую сторону удовлетворить требование РФ и выплатить долг 3 млрд долларов.
Эту задолженность называют ещё "долгом Януковича", который якобы получил в 2013 году от России этот первый транш из обещанных 15 млрд долларов за то, что отказался от интеграции Украины с Евросоюзов. За это, собственно, он потерял и свою должность президента в результате очередного майдана, или государственного переворота.
Тем не менее, с российской стороны заимствование братской республике было оформлено должным образом, принятым на международном уровне, а не просто соглашениями между Минфинами, поэтому у украинской стороны мало шансов оспорить этот долг даже на фоне антироссийской истерии с мотивацией, что деньги были использованы как "инструмент агрессии против Украины".
Между тем финансовые аналитики полагают, что даже если английский суд признает украинский долг России, реальных механизмом его получения не так много. Вряд ли арест украинского имущества за рубежом будет эффективным способом. Скорее всего, сторонам подойдёт взаимозачёт в счёт каких-либо торговых поставок. Но, принимая во внимание упёртость украинских политиков, процесс возмещения затянется на долгие годы, несмотря на все правовые преимущества России.
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