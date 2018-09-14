Вступило в силу решение ЕС о продлении индивидуальных антироссийских санкций

Утром в пятницу, 14 сентября, вступило в силу решение о продлении индивидуальных санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации. Ограничения будут действовать до марта будущего года.

Решение о введении ограничений было формально принято на минувшей неделе. Совет ЕС объяснил, что оценка текущей ситуации не позволяет в настоящий момент изменить санкционный режим, передает сегодня kp.ru.

Известно, что с сегодняшнего дня индивидуальные санкции Евросоюза начали действовать против некоторых российских организаций, а также в отношении отдельных физических лиц. Вышеуказанные меры предусматривают замораживание активов и зарубежные поездки.