Кислотные осадки, выпавшие на территории Херсонской области после химических выбросов на заводе «Крымский титан», стали причиной массового недовольства среди жителей украинского региона. С таким заявлением выступил Дмитрий Тымчук, представляющий в Верховной Раде партию «Народный фронт».

Парламентарий спрогнозировал, что в ближайшее время херсонцы поднимут бунт с целью сноса дамбы, с помощью которой Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Как пишет канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен», именно этот шаг властей соседнего государства спровоцировал экологические бедствие. Из-за водной блокады пересох отстойник, в который «Крымский титан» сбрасывал отходы, в результате вредные вещества оказались в атмосфере.

Ранее сообщалось, что в сети озвучили неожиданные для украинских чиновников последствия водной блокады Крыма.