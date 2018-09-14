Антонов заявил о продолжающейся демонизации России в США
14 сентября 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что на американской территории продолжается демонизация России. Это происходит несмотря на успешную встречу президентов двух стран 16 июля.
Антонов в беседе с журналистами подчеркнул, что в настоящий момент улучшению отношений между Россией и США мешает непростая внутриполитическая ситуация в Штатах, а также демонизация РФ, передает РИА "Новости".
По словам дипломата, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки продемонстрировали желание политиков не допустить дальнейшего ухудшения связей, а также наметить возможные пути выхода из кризиса. Анатолий Антонов убежден, что проблемы, накопленные в течение долгих лет, не могут быть решены моментально.
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