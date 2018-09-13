СМИ: Генсек ООН подверг сомнению мировое лидерство США

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поставил под сомнение мировое лидерство Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание The Atlantic.

«Международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет все больше и неизбежно ставиться под сомнение», — сказал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент возможность использования мягкой силы США сокращается. Генсек также призвал Вашингтон научиться приспосабливаться к новым ситуациям.

Однако несмотря на это он отметил, что без США невозможно решить многие мировые вопросы.