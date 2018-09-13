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СМИ: Генсек ООН подверг сомнению мировое лидерство США
13 сентября 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поставил под сомнение мировое лидерство Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание The Atlantic.
«Международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет все больше и неизбежно ставиться под сомнение», — сказал Гутерриш.
Он также подчеркнул, что в настоящий момент возможность использования мягкой силы США сокращается. Генсек также призвал Вашингтон научиться приспосабливаться к новым ситуациям.
Однако несмотря на это он отметил, что без США невозможно решить многие мировые вопросы.
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