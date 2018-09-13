Китайские врачи извлекли из мозга пациента живого червя

В Китае хирурги удалили из мозга пациента десятисантиметрового ленточного червя. Паразит был обнаружен в результате обследования, которое мужчина прошел после того, как у него случился приступ эпилепсии. Калифорнийский любитель суши вытащил из себя полутораметрового червя

Присутствие червя вида Spirometra mansoni выявил анализ крови. После извлечения червь был живой и мог плавать, сообщает РИА Новости. По мнению специалистов, червь мог попасть в организм мужчины через съеденное им плохо прожаренное мясо. Попадая с ним в организм, червь или его яйцо всасывается в кровоток и попадает в один из внутренних органов. После этого человека мучают головная боль, тошнота, кровотечение из кровеносных сосудов и эпилепсия.