Глава МВД Италии: Обвинения в адрес России нелепые

Глава МВД Италии Маттео Сальвини посчитал, что обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах и других странах являются нелепыми. По его словам, в Италии «думают своими головами» и в их выборы никто не вмешивался.

"На мой взгляд, вся эта история с российским вмешательством выглядит нелепо", — цитируют слова Сальвини РИА Новости. Министр также подчеркнул, что в его стране каждый день появляются «фейковые новости», только они распространяются «официальными итальянскими телевизионными компаниями», а не русскими хакерами. При этом Сальвини добавил, что хотел бы встретить когда-нибудь русского хакера. «Я никогда не встречал русского хакера. Было бы интересно какого-нибудь встретить", — заявил министр.