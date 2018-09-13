В Швеции суд получил иск против строительства участка «Северного потока — 2»

Шведский суд принял иск организации по защите прав в области экологии ClientEarth с требованием остановить строительство участка газопровода «Северный поток-2».

Юристы считают, что документы на строительство являются неполными и неточным, так как не учитывают, какое влияние «Северный поток-2» окажет на дикую природу в Балтийском море.

На сайте ClientEarth отмечается, что работы включают в себя детонирование бомб, которые сохранились после Второй мировой войны на морском дне. По мнению активистов организации, такие работы смогут навредить морским млекопитающим, которые находятся под охраной.