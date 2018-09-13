СМИ: В Австралии найден крупнейший в мире золотой самородок
13 сентября 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Западной Австралии был обнаружен самый крупный в мире золотой самородок. Как сообщает издание Daily Mail, его добыл в шахте Beta Hunt бурильщик Генри Доул.
Мужчина заявил, что за 16 лет работы, он ранее никогда не видел ничего подобного.
По информации источника, находка весит 88,9 килограмм и содержит примерно 63, 5 килограмм драгоценного металла. Стоимость самородка оценивается в два миллиона долларов.
При этом, чтобы его поднять, потребовались усилия трёх мужчин. После обнаружения первого золотого самородка Генри Доул обнаружил второй. Его вес составил 60 килограмм.
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