В Лондоне из-за проблем с визами отменен Русский бал дебютанток
13 сентября 2018, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
Ежегодный бал российских дебютанток, который проводится в Лондоне, пришлось отменить. Причиной этому стал отказ Великобритании в визе многим его участникам. Проведение данного мероприятие в следующем году под угрозой.
Скорее всего, балы дебютанток теперь будут проводить в Китае, так как там проявляют большой интерес к этой теме.
Пять последних лет бал дебютанток проводился в бальном зале "Гросвенор-Хаус" в Мэйфейре, где молодые девушки, облаченные в нарядные платья, впервые выходили "в свет". Патронессой бала являлась княгиня Ольга Романова, а регулярным гостем был принц Кентский Майкл. Балы дебютанток ежегодно проводили на территории царской России до 1917 года, затем, в связи с кардинальной сменой политического строя, танцевальные мероприятия были прекращены.
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