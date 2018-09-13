В Лондоне из-за проблем с визами отменен Русский бал дебютанток

Ежегодный бал российских дебютанток, который проводится в Лондоне, пришлось отменить. Причиной этому стал отказ Великобритании в визе многим его участникам. Проведение данного мероприятие в следующем году под угрозой.

Скорее всего, балы дебютанток теперь будут проводить в Китае, так как там проявляют большой интерес к этой теме.

Пять последних лет бал дебютанток проводился в бальном зале "Гросвенор-Хаус" в Мэйфейре, где молодые девушки, облаченные в нарядные платья, впервые выходили "в свет". Патронессой бала являлась княгиня Ольга Романова, а регулярным гостем был принц Кентский Майкл. Балы дебютанток ежегодно проводили на территории царской России до 1917 года, затем, в связи с кардинальной сменой политического строя, танцевальные мероприятия были прекращены.