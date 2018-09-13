Новак: Путин и Трамп создали предпосылки для диалога по энергетике

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что президенты Российской Федерации Владимир Путин и Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп создали предпосылки для диалога по энергетике. Об этом он заявил на встрече с министром энергетики США Риком Перри.

«Считаю, что предпосылки для нашего диалога созданы руководителями наших стран: президентом РФ господином Путиным, президентом США господином Трампом», — сказал Новак.

При этом он также отметил, что подобные встречи способствуют укреплению доверия в нынешних непростых политических условиях, а также идут на пользу российско-американскому диалогу, сообщают РИА Новости.