Новак: Путин и Трамп создали предпосылки для диалога по энергетике
13 сентября 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что президенты Российской Федерации Владимир Путин и Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп создали предпосылки для диалога по энергетике. Об этом он заявил на встрече с министром энергетики США Риком Перри.
«Считаю, что предпосылки для нашего диалога созданы руководителями наших стран: президентом РФ господином Путиным, президентом США господином Трампом», — сказал Новак.
При этом он также отметил, что подобные встречи способствуют укреплению доверия в нынешних непростых политических условиях, а также идут на пользу российско-американскому диалогу, сообщают РИА Новости.
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