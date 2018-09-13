Захарова отрицает угрозу национальной безопасности США со стороны Москвы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова экс-заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Вэнди Шерман, которая ранее заявила, что укрепление экономических позиций РФ перечит интересам национальной безопасности Америки.

По словам Захаровой, Москва не понимает, каким образом экономическое развитие России может чему-либо навредить, сообщают РИА Новости.

Она также подчеркнула, что «вводить санкции, манипулировать ценой на нефть» — это настоящие западные ценности. «Это политика определенной политической группировки в США, которая не сумела взять власть и сейчас начала страшную русофобскую кампанию для оправдания собственных политических ошибок», — сказала дипломат.