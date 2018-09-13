Украинский аналитик огласил возможный мотив убийства донецкого лидера Захарченко

На Украине рассказали о вероятных мотивах, которыми руководствовались лица, организовавшие террористический акт, приведший к гибели Александра Захарченко. По данному вопросу высказался политолог Руслан Бортник.

Киевского эксперта процитировало информационное агентство «Новороссия». Бортник полагает, что целью убийства главы Донецкой народной республики была эскалация ситуации в зоне конфликта.

Захарченко погиб в результате взрыва, прогремевшего в одном из донецких заведений общепита. Силовые структуры ДНР возложили ответственность за случившееся на Киев. Власти Украины свою причастность к инциденту отрицают.

Ранее сообщалось, что в ополчении республики разоблачили уловки украинской армии, распространяющей дезинформацию о боях в Донбассе. Соответствующее видео в четверг выложила в интернете пресс-служба Народной милиции ДНР.