«Борцы с терроризмом» в Сирии на деле являются спонсорами террористов?

Есть сведения, что террористы в Сирии подготовили провокацию с «химатакой» с целью списать её на применение химического оружия войсками Башара Асада.



Зачем это американцам? Во-первых, Белый дом вынуждает к этому внутриполитическая борьба в США: противники Трампа идут в наступление, размахивая показаниями порнозвёзд и адвокатов, и даже угрожают твиттер-президенту импичментом. Очередной удар можно изобразить в американских СМИ как большую победу американского оружия и личную заслугу Трампа.



Во-вторых, Запад очень хочет, чтобы сирийский гнойник подольше не заживал и мешал России. Кроме Идлиба других кандидатов на роль тормозящего фактора нет, несмотря на усиленные попытки США противопоставить курдов Дамаску. Курды понимают, что США в реальности не защитят их от сирийской армии и самое главное – от российской авиации. И не защитят от турок, которым федерализация сирийских курдов, да ещё в нынешних границах, не нужна. Потому курды усиленно набивают себе цену, но готовятся к торгу с Москвой и Дамаском.



В-третьих, на Западе очень боятся, что после обвала фронта боевиков в Идлибе джихадисты разбегутся оттуда кто куда. Но, скорее всего, они поедут в Европу – туда, куда уехали миллионы их "коллег".



В-четвёртых, «борцы с терроризмом» из коалиции во главе с США на деле являются спонсорами террористов и стороной войны в Сирии, которую они уверенно проигрывают. Вашингтону очень хочется, чтобы поражение не было столь унизительным.



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