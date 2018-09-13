Офицер ДНР разоблачил на видео уловки лгущих о боях в Донбассе военных Украины

Украинские военные снимают в зоне конфликта в Донбассе фейковые видео с целью обвинения ополченцев в нарушении перемирия. Об этом корреспондентам пресс-службы Народной милиции ДНР сообщил офицер армии республики с позывным «Кипиш».

По словам мужчины, несколько дней назад он своими глазами видел, как киевские силовики имитировали бой с противником, перестреливаясь между собой на терриконах. Происходящее снимал беспилотный летательный аппарат. Как рассказал «Кипиш» на видео, выложенном Народной милицией в интернете, подобные постановочные ролики постоянно попадают в украинские СМИ.

Ранее в четверг стало известно, что подконтрольные Киеву подразделения понесли потери под Горловкой. Разведывательная группа, пытавшаяся эвакуировать обломки дрона, сбитого защитниками ДНР, подорвалась на украинской мине. В результате погиб один военный, еще один получил ранения.