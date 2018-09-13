ВСУ понесли новые потери в ходе провалившейся вылазки разведгруппы под Горловкой

Пресс-секретарь армии ДНР Даниил Безсонов сообщил о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. С соответствующим заявлением спикер ополченцев самопровозглашенного государства выступил на брифинге для СМИ.

Как рассказал Безсонов, защитники республики накануне сбили беспилотник противника в районе поселка Новгородское, который расположен рядом с Горловкой. В ночное время разведгруппа ВСУ осуществила вылазку с целью эвакуации обломков дрона. По пути к ним силовики подорвались на мине, установленной армией Украины. В результате погиб один военный, еще один был доставлен в медицинское учреждение с ранениями.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский политик-националист Дмитрий Корчинский предрек массовые «зачистки» в Донецке. По словам Корчинского, в скором будущем столица ДНР лишится десятой части своего населения.