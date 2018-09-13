Санкции против РФ ведут Евросоюз к катастрофе, заявили в Крыму

В Крыму прокомментировали продление индивидуальных санкций ЕС против российских физлиц и организаций еще на шесть месяцев, назвав такую политику путем, ведущим Евросоюз к катастрофе.

Ранее Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с «подрывом территориальной целостности Украины». Ограничения будут действовать еще полгода – до 15 марта 2019.

«Это фобия и болезнь какая-то, которую надо лечить. Такое ощущение, что им просто нечего делать. Они не знают, чем заняться, поэтому накладывают эти санкции. Может, пришла пора остановиться и осмыслить все происходящее, чтобы дальше жить будущим, а не прошлым. Жить прошлым всегда приводит к катастрофе», - прокомментировал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крымский парламентарий также подчеркнул, что Россия может не просто существовать, но и успешно развиваться в условиях санкций. А вот обойдется ли Европа без России – это еще вопрос, передает РИА Новости.