Киевский политик предрек скорое исчезновение десятой части населения столицы ДНР
13 сентября 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины войдут в «чистый» Донецк. Об этом в социальной сети Facebook написал киевский политик-националист Дмитрий Корчинский.
Корчинский попросил своих подписчиков «не беспокоиться». По словам автора поста, 120 тысяч жителей столицы ДНР, которые пришли на гражданскую панихиду по убитому главе республики Александру Захарченко, в скором времени «попрощаются» с городом. Согласно данным, опубликованным в интернете, в настоящее время в Донецке проживают около 950 тысяч человек. Таким образом, украинский политик предрек исчезновение десятой части городского населения.
Ранее стало известно, что киевские спецслужбы придумали способ отрезать Донбасс от автобусного сообщения с Украиной через территорию РФ. Соответствующая информация оказалась в распоряжении властей самопровозглашенной ЛНР.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес