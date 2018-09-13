Киевский политик предрек скорое исчезновение десятой части населения столицы ДНР

Вооруженные силы Украины войдут в «чистый» Донецк. Об этом в социальной сети Facebook написал киевский политик-националист Дмитрий Корчинский.

Корчинский попросил своих подписчиков «не беспокоиться». По словам автора поста, 120 тысяч жителей столицы ДНР, которые пришли на гражданскую панихиду по убитому главе республики Александру Захарченко, в скором времени «попрощаются» с городом. Согласно данным, опубликованным в интернете, в настоящее время в Донецке проживают около 950 тысяч человек. Таким образом, украинский политик предрек исчезновение десятой части городского населения.

Ранее стало известно, что киевские спецслужбы придумали способ отрезать Донбасс от автобусного сообщения с Украиной через территорию РФ. Соответствующая информация оказалась в распоряжении властей самопровозглашенной ЛНР.