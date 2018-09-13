В интернете пробудилось не древнее, но очень мощное зло. В сети снова зарегистрирована активность, проявленная самыми опасными ботнетами современности – Mirai и Gafgyt, гласит отчет киберсекьюрити.

В отчете компании Palo Alto Networks, специалиста по сетевой безопасности, сообщается о том, что две программы из списка самых вредоносных вновь проявили активность на просторах международной паутины. Эксперты компании связывают это с обновлением ботнетами инструментов для совершения атак на корпоративные сети.

Теперь в собственный арсенал ботнетов Mirai и Gafgyt входят коды эксплойтов, использующих известные уязвимости в различных системах защиты. В частности, ботнет Mirai использует шестнадцать недостатков защиты. С их помощью он может получать доступ к роутерам. Ботнет Gafgyt, по мнению экспертов, более ориентирован на причинение вреда различным системам управления. Он ориентируется на уязвимость, известную под названием CVE-201809866.

Вредоносный Gafgyt получил известность в 2015 году. На данный момент, по оценкам специалистов, под его контролем находится порядка миллиона «умных» устройств. Ботнет Mirai стал известен годом позже, когда его жертвами стали серверы по всему миру. После событий с хакерскими атаками 2016 года этот ботнет получил статус «самого мощного оружия современности». За последнее время жертвами атак вновь активизировавшихся вредоносных программ стали различные крупные компании, сообщают «Актуальные Новости».